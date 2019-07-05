رياضة | أسوان يحصل على توقيع لاعب سموحة لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يحصل على توقيع لاعب سموحة لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تدريباته الجماعية على ملعب المركز الأوليبمي في إطار المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وحصل مسؤولو الفريق الأسواني على توقيع اللاعب عبد العزيز إمام صانع ألعاب الألومنيوم، بتروجت، والداخلية، والنصر للتعدين، وسموحة السابق.

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وقام إمام بالتوقيع لأسوان في حضور مجدي عبد العاطي المدير الفني، صاحب إنجاز التأهل من أسوان في الموسم الماضي.

وسبق لأسوان ضم مؤخراً كلاً من جلال العقدة مع بتروجت، وعبد العزيز الشاعر من الداخلية، ونصر رمضان من المقاصة، ومحمد أشرف من دجلة، ومحمد ميدو من الترسانة، ومحمود مرجان من تحرير أسوان.