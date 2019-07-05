رياضة | عاجل.. الأهلي يزف بشرة سارة لجماهيره قبل عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يزف بشرة سارة لجماهيره قبل عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي منتخبنا الوطني من منتخب جنوب أفريقيا الذي سيواجهه في دور الستة عشر السبت المقبل في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "رمضان صبحي يقترب بشدة من التجديد للأهلي ومباريات مصر في دور المجموعات ليس مرتبط بالآداء وسيتحسن في المباريات المقبلة ومنتخب جنوب أفريقيا فريق خادع ولكني متفائل بالمباراة وأتمنى أن تكون لصالحنا".

وأضاف :"يجب أن ينهي المنتخب مباراته أمام جنوب أفريقيا في الوقت الأصلي لأن اللجوء للوقت الإضافي لن يكون في صالحه".

Advertisements

وتابع :"أيمن أشرف متألق مع المنتخب في البطولة حتى الآن ومندهش من استبعاد مدرب تونس لعلي معلول من البطولة".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً: "منتخبنا يعاني من نقص المهاجمين وكان يجب ضم كهربا وأتوقع أن يلعب المنتخب بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام زيمبابوي".