رياضة | أياكس يحسم موقف دي ليخت بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يحسم موقف دي ليخت بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ألجيمين داجبلاد" الهولندية، أن نادي أياكس لم يوافق على العرض المقدم من يوفنتوس لضم المدافع ماتياس دي ليخت مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة.

وأكدت الصحيفة أن رفض عرض يوفنتوس يعني عودة الهولندي البالغ من العمر 19 عاماً لتدريبات الفريق الأول الكروي استعداداً لخوض مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة أياكس تناقش مسألة رحيل دي ليخت عن صفوف الفريق ولكنهم وضعوا سعراً للموافقة على بيعه أعلى بكثير مما قدمه يوفنتوس.

فيما ذكرت أن المدافع دي ليخت يفضل الانتقال إلى يوفنتوس وفي نفس الوقت عرضهم أقل مما قدمه باريس سان جيرمان وبرشلونة الذي يبدو وأنه انسحب من الصفقة.