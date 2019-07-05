رياضة | سوهاج يتعاقد مع حارس الرجاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يتعاقد مع حارس الرجاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج على توقيع حارس مرمى فريق الرجاء "إبراهيم الخولي" لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ويعد الخولي من مواليد 1997، وسبق له اللعب في صفوف ناشئي وادي دجلة، قبل الإنضمام للرجاء، ثم سوهاج.

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وقام الحارس بالتوقيع للنادي السوهاجي لمدة موسمين، بعقد مالي 100 ألف جنيه شاملة الضرائب.

ويبحث الجهاز الفني لسوهاج عن حارس مرمى آخر، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، عقب إقتراب الحارس أحمد حسن من الرحيل عن صفوف الفريق، حيث يتواجد الحارس بهاء صابر من الموسم الماضي.