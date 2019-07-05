شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي لكرة القدم ينتخب رئيسه الجديد في 31 يوليو الجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

عقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه، حيث تمت مناقشة استقالة معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ من رئاسة الاتحاد.

واطلع المجلس في مستهل الاجتماع على التقارير المالية والإدارية والفنية للاتحاد، بالإضافة للإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب الاستقالة.

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وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره لمعالي المستشار الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعي ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي، معرباً عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019 الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ 31 من الشهر الجاري.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس الأستاذ محمد روراوه.