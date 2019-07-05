شكرا لقرائتكم خبر عن معتز «جاهز» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» تلقي المدافع الدولي معتز هوساوي الضوء الأخضر بالعودة للملاعب ومداعبة الكرة من مستشار طبي متخصص في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة جدة، بعد أن طلب منه الطبيب الفرنسي المشرف على الحالة التريث لفترة تزيد على 7 أشهر قبل العودة للمستطيل الأخضر.
وشارك هوساوي في تدريبات الفريق الكروي الأول منذ انطلاقتها بقيادة المدرب الكرواتي برانكو السبت الماضي، وأفادت المصادر ذاتها أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستقبلاً للاطمئنان على جاهزيته، خصوصا بعد فترة الانقطاع الطويلة منذ تعرضه للإصابة.
من جانب آخر، من المنتظر أن يلتحق الحارس محمد العويس بتدريبات الفريق في غضون اليومين القادمين قبل مغادرة الفريق للانخراط في المعسكر الإعدادي الخارجي وذلك بعد حصوله على راحة لمدة 5 أيام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.