شكرا لقرائتكم خبر عن معتز «جاهز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» تلقي المدافع الدولي معتز هوساوي الضوء الأخضر بالعودة للملاعب ومداعبة الكرة من مستشار طبي متخصص في أحد المستشفيات الكبرى بمدينة جدة، بعد أن طلب منه الطبيب الفرنسي المشرف على الحالة التريث لفترة تزيد على 7 أشهر قبل العودة للمستطيل الأخضر.

وشارك هوساوي في تدريبات الفريق الكروي الأول منذ انطلاقتها بقيادة المدرب الكرواتي برانكو السبت الماضي، وأفادت المصادر ذاتها أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستقبلاً للاطمئنان على جاهزيته، خصوصا بعد فترة الانقطاع الطويلة منذ تعرضه للإصابة.

من جانب آخر، من المنتظر أن يلتحق الحارس محمد العويس بتدريبات الفريق في غضون اليومين القادمين قبل مغادرة الفريق للانخراط في المعسكر الإعدادي الخارجي وذلك بعد حصوله على راحة لمدة 5 أيام.