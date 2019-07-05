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الفيصلي يفاوض الصيعري

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adel

دخل المهاجم الدولي محمد الصيعري ضمن اهتمامات نادي الفيصلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تسعى إدارة الفيصلي لإتمام الصفقة بعد التوصل مع نظيرتها في الاتفاق لصيغة نهائية حيال التعاقد مع اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو بيع العقد لعنابي سدير. ويترقب نادي الشباب رد نادي الاتفاق بشأن الحصول على خدمات المهاجم محمد الصيعري، ومن المتوقع أن تحدد إدارة نادي الاتفاق قرارها النهائي حيال عرضي ناديي الشباب والفيصلي اللذين يرغبان في إتمام صفقة اللاعب محمد الصيعري الموجود حاليا في الدمام منذ انطلاقة تدريبات الفريق الاتفاقي بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي.

يذكر أن اللاعب محمد الصيعري خاض عدة تجارب احترافية في أندية الاتحاد، وهجر، والاتفاق، والتعاون، والحزم، وحاليا ينتظر المحطة الاحترافية الـ6 في مشواره الكروي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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