شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يفاوض الصيعري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adelدخل المهاجم الدولي محمد الصيعري ضمن اهتمامات نادي الفيصلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تسعى إدارة الفيصلي لإتمام الصفقة بعد التوصل مع نظيرتها في الاتفاق لصيغة نهائية حيال التعاقد مع اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو بيع العقد لعنابي سدير. ويترقب نادي الشباب رد نادي الاتفاق بشأن الحصول على خدمات المهاجم محمد الصيعري، ومن المتوقع أن تحدد إدارة نادي الاتفاق قرارها النهائي حيال عرضي ناديي الشباب والفيصلي اللذين يرغبان في إتمام صفقة اللاعب محمد الصيعري الموجود حاليا في الدمام منذ انطلاقة تدريبات الفريق الاتفاقي بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي.
يذكر أن اللاعب محمد الصيعري خاض عدة تجارب احترافية في أندية الاتحاد، وهجر، والاتفاق، والتعاون، والحزم، وحاليا ينتظر المحطة الاحترافية الـ6 في مشواره الكروي.
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