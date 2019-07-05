شكرا لقرائتكم خبر عن الفرسان في الجوهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

تنطلق تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة على ملعب رديف الجوهرة غداً (السبت)، إذ سيخضع اللاعبون للكشف الطبي قبل المغادرة للمعسكر الخارجي المزمع إقامته في سلوفينيا، ويتخلله عدد من المباريات الودية. وسيركز المدير الفني ماريوسفيتانوفيتش خلال فترة التدريب المحلية على عملية اختيار القائمة النهائية لمعسكر سلوفينيا، وتقديم تقرير فني عن احتياجات الفريق للاعبين من خارج القائمة الحالية، والاستغناء عن بعض الأسماء التي لا تتناسب مع رؤيته الفنية القادمة في المواجهات الرسمية.

ووصل الجهاز الفني فجر الخميس، وكان في استقباله مدير الكرة خالد الحازمي، وإداري الفريق ماجد الهزاني.