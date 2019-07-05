شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 44 عاماً.. البيرو في نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

فجّر منتخب البيرو مفاجأة كبرى بإقصاء حامل لقب كأس كوبا أمريكا في آخر نسختين منتخب تشيلي من الدور نصف النهائي وألحق به هزيمة قاسية تاريخية بثلاثية نظيفة ليضرب موعداً مع المنتخب البرازيلي فجر الأحد القادم في الماراكانا، علماً أنهما التقيا في دور المجموعات، وفازت كتيبة السامبا بخماسية نظيفة.

وأحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من إديسون فلوريس في الدقيقة 21، ويوشيمار يوتون في الدقيقة 38 وباولو جيريرو في الدقيقة 90+1، وشهدت المباراة إهدار نجم تشيلي فارغاس ضربة جزاء تصدى لها نجم المباراة حارس البيرو جاليسي ليطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلناً انتهاء المباراة. وأبرز الرئيس البيروفي أن الفوز الذي حققه منتخب «البلانكيروخا»، الذي سيخوض أمام البرازيل أول نهائي له بالبطولة القارية منذ عام 1975 «أصبح انتصاراً للتاريخ». وأبدى ثقته في أن الفريق سيقدم مباراة نهائية عظيمة، الأحد المقبل، أمام السيليساو، مضيفا أن بيرو مستعدة لـ«الفوز والتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخها».

وعمّت الفرحة الجنونية، شوارع وميادين مدن بيرو، عقب التأهل التاريخي لنهائي كوبا أمريكا، على حساب تشيلي.