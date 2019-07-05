شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 44 عاماً.. البيرو في نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)فجّر منتخب البيرو مفاجأة كبرى بإقصاء حامل لقب كأس كوبا أمريكا في آخر نسختين منتخب تشيلي من الدور نصف النهائي وألحق به هزيمة قاسية تاريخية بثلاثية نظيفة ليضرب موعداً مع المنتخب البرازيلي فجر الأحد القادم في الماراكانا، علماً أنهما التقيا في دور المجموعات، وفازت كتيبة السامبا بخماسية نظيفة.
وأحرز ثلاثية منتخب بيرو كل من إديسون فلوريس في الدقيقة 21، ويوشيمار يوتون في الدقيقة 38 وباولو جيريرو في الدقيقة 90+1، وشهدت المباراة إهدار نجم تشيلي فارغاس ضربة جزاء تصدى لها نجم المباراة حارس البيرو جاليسي ليطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلناً انتهاء المباراة. وأبرز الرئيس البيروفي أن الفوز الذي حققه منتخب «البلانكيروخا»، الذي سيخوض أمام البرازيل أول نهائي له بالبطولة القارية منذ عام 1975 «أصبح انتصاراً للتاريخ». وأبدى ثقته في أن الفريق سيقدم مباراة نهائية عظيمة، الأحد المقبل، أمام السيليساو، مضيفا أن بيرو مستعدة لـ«الفوز والتتويج بالكأس للمرة الثالثة في تاريخها».
وعمّت الفرحة الجنونية، شوارع وميادين مدن بيرو، عقب التأهل التاريخي لنهائي كوبا أمريكا، على حساب تشيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 44 عاماً.. البيرو في نهائي كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.