شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ينهي مشوار «كريم» مع الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

من المنتظر أن تعلن إدارة نادي الاتحاد خلال الساعات القادمة التعاقد رسميا مع الثنائي الأجنبي الأرجنتيني إميليانو، والفلسطيني من أصل تشيلي لويس خيمينيز عقب اجتيازهما الفحوصات الطبية التي سيخضعان لها قبل توقيع العقود الاحترافية مع العميد، وفق توصية من المدرب سييرا، فيما تقرر استمرار اللاعبين الأجانب داكوستا، وفيلانويفا، ورومارينهو، وبريجوفيتش، وبقي مصير كريم الأحمدي غامضا مع الفريق بانتظار قرار الجهاز الفني، إذ سيتم الاستغناء عنه في حال التعاقد مع مدافع أجنبي آخر. فيما تترقب الإدارة الاتحادية رد نظيرتها في التعاون والقادسية بشأن إتمام صفقتي انتقال اللاعبين عبدالفتاح آدم وهارون كمارا لصفوف الفريق الاتحادي وإكمال ملف اللاعبين المحترفين في الفترة الصيفية الحالية.

من جهته، أعلن نادي فناربخشة التركي التعاقد مع اللاعب ردريغيز على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد موافقة نادي الاتحاد، فيما يغادر اللاعب عبد الرحمن العبود ، خلال الـ 48 ساعة القادمة إلى معسكر الفريق في بولتون عقب توقيعه رسميا في كشوفات العميد لمدة 4 سنوات قادمة.