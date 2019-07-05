الباطين لـ "الخليج 365": أثبتنا جدارتنا.. والقادم أجمل

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جدة - خالد شويل - تأهل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة تحت سن (23) سنة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر القادم في ميانمار، بعد فوزه على المنتخب الكويتي (٣/٢) في المباراة الأخيرة من تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في مملكة البحرين.

وأهدى الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة؛ تأهل منتخبنا الشاب إلى نهائيات كأس آسيا المقررة الشهر القادم في ميانمار، لرئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مشيداً بالدعم الذي يوليه للرياضة السعودية وخاصة الألعاب المختلفة، موضحاً أن المنتخب الشاب "نواة حقيقية للمنتخب الأول وسيواصل الإعداد للمرحلة التي تسبق المشاركة في النهائيات، من خلال برنامج مكثف لتجهيز اللاعبين بالشكل اللائق والذي يضمن مشاركة فعالة ومنافسة قوية على المراكز المتقدمة"، مباركاً للجميع "هذا الإنجاز من جهازين فني وإداري ولاعبين على المستويات التي ظهر بها أخضر الطائرة في التصفيات رغم الأخطاء البسيطة التي ظهرت على بعض اللاعبين، وهذا يعود لقلة خبرتهم في المشاركة في هذه المحافل القارية".

وعبر رئيس بعثة المنتخب السعودي محمد عبد رب الرضا عن ارتياحه بالعبور من خلال هذه التصفيات إلى نهائيات كأس آسيا المقررة شهر أغسطس المقبل في ميانمار. وبين أن المنافسة "كانت قوية من المنتخبات المشاركة التي تتقارب غالبيتها في المستوى الفني والطموحات نحو تحقيق هدف العبور للنهائيات، ولذا لم تحسم هوية المتأهلين إلا في الجولة الأخيرة".

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وشدد على أن المنتخب السعودي تطور أداؤه بشكل تدريجي من خلال تواصل المباريات "خصوصاً أن فترة الإعداد كانت ضيقة وقصيرة ولم تتضمن سوى خوض مباراة ودية قوية إلا أن ذلك لك يقلل من عزيمة اللاعبين وحرصهم على تقديم أفضل النتائج بقيادة المدرب المقدوني زاركو والجهاز الفني المساعد والعمل الإداري الكبير".

وأبان أن الاستعداد للبطولة القارية "يجب أن يبدأ سريعاً ومن اليوم التالي من التأهل من أجل الظهور بأفضل صورة واستعادة بريق كرة الطائرة السعودية في المناسبات القارية".

وعبر عن شكره لرئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم البابطين ونائبه وكل الأعضاء على حرصهم ومتابعتهم بالتواصل الدائم لتقديم أفضل المستويات والنتائج.