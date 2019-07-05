شكرا لقرائتكم خبر عن لمن النصر؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) نجحت القائمة الذهبية لأعضاء شرف نادي النصر والمكونة من 10 شخصيات اعتبارية، في تسمية المحامي تركي الدهام، والدكتور صفوان السويكت، والدكتور إبراهيم العثمان، ممثلين لهم لمنافسة المرشحين المحامي صالح الأطرم، ورجل الأعمال نصر بن عبدالله النصر، في سباق انتخابات كرسي رئاسة النادي، بعد أن تقدموا بطلب لرئيس هيئة نجحت القائمة الذهبية لأعضاء شرف نادي النصر والمكونة من 10 شخصيات اعتبارية، في تسمية المحامي تركي الدهام، والدكتور صفوان السويكت، والدكتور إبراهيم العثمان، ممثلين لهم لمنافسة المرشحين المحامي صالح الأطرم، ورجل الأعمال نصر بن عبدالله النصر، في سباق انتخابات كرسي رئاسة النادي، بعد أن تقدموا بطلب لرئيس هيئة الرياضة بتمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية النصر إلى أمس (الخميس)، وقالت الهيئة العامة للرياضة في حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تود اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية الإيضاح بأنها تلقت مساء الخميس الماضي خطاباً من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية النادي لمدة أسبوع، وذلك لرغبة التشاور ومناقشة ملفات القوائم المرشحة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (68) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية»، إذ أغلقت لجنة الانتخابات فترة التمديد لمرشحي رئاسة نادي النصر أمس، وبذلك سيتنافس 5 مرشحين على كرسي رئاسة النادي، بعد أن قدم الدكتور صفوان السويكت قائمته المكونة من المهندس سهيل القاسم، وناصر الحميد، وسلمان الحلافي، وفهد الطيار، وعبدالرحمن الشهري، فيما ضمت قائمة تركي الدهام كلاً من مساعد المرشد، وحاتم الفواز، والمهندس عبدالرحمن الخثلان، ومحمد الشنيفي، فيما تحفظ المرشح إبراهيم العثمان على قائمته، وستكون قائمة صالح الأطرم، ونائبه عبدالعزيز العويسي، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة هم: محمد الخريجي، ومحمد المساعد، وأمين المجلس إبراهيم الحسينان، حيث سدد الجميع رسوم العضوية وسلموا أوراقهم للجنة، كما قدم نصر بن عبدالله النصر ملفه الانتخابي للجنة، تمهيداً لترشحه لكرسي الرئاسة، ويضم مجلس إدارته سعد علي عبدالله نائباً، وعضوية كل من ضيف الله ذعار العتيبي، وفايز عايض العنزي، ومنير بن خليل بن حجيج، وناصر بن نايف الجنيدي. وستباشر لجنة الانتخابات إجراءات فحص وإعلان قوائم المترشحين لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم (الجمعة)، وخصص يوم الأحد القادم للطعون على القوائم، على أن يتم النظر فيها يومي الاثنين والثلاثاء، والأربعاء يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين، على أن تعقد الجمعيات العمومية للنادي الخميس الموافق 8 ذي القعدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمن النصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.