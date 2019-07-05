شكرا لقرائتكم البيرو تجرد تشيلي من اللقب وتضرب موعداً مع البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بورتو أليغري (البرازيل) - أ ف ب - | منذ 12 ساعة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 15:30

جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.



وسجل إديسوس فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1) الأهداف.

وتلتقي البيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة الأحد المقبل على ملعب ماراكانا في روي دي جانيرو، علما بأنهما التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسة نظيفة.

وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.