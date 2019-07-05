الزمالك يبدأ المفاوضات الرسمية لضم أشرف بن شرقي

سيحاول نادى الزمالك خلال الساعات القليلة القادمة، فتح أبواب اتصال وتفاوض مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم الجديد.

حيث يتشاور الزمالك مع وكيل أشرف بن شرقي الذي أتي القاهرة بالأمس، ويجري الاتفاق معه حول الصفقة التي اتته في ظل اقتراب انتقاله من ناديه الحالي الهلال السعودي الذي يريد إنهاء الارتباط مع اللاعب، ومن ثم الاطلاع على عرض الزمالك لدراسته جيدا بعد سلسلة الاتصالات التي تمت بين الفريقين الأيام الماضية.

وأتم بن شرقى صاحب الـ 24 سنة، إعارته لصالح نادى لانس الفرنسي بنهاية الموسم المنتهي حاليا، وتم رفض إمداد إعارته، والجدير بالذكر أن نادى الوداد المغربي ينافس الزمالك على ضم بن شرقى الذي يريد استغلال وجود إرادة لدى اللاعب للعودة إلى وطنه من جديد، وتقديم كافة المغريات لإقناعه بالرجوع إلي ألوان فريقه.