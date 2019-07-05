رسميا الصفقة الثانية.. مانشستر سيتي يستعيد مدافعه من أيندهوفن

مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية قد أتمت استعادة مدافعهم أنجيلينو من أيندهوفن الهولندي، وبذلك يعد أنجيلينو هو ثاني صفقات سيتي بعد رودري الأتي من أتليتكو مدريد، ووقع اللاعب صاحب الـ22 عاما على عقد مدته أربع أعوام مع فريقه الأسبق .

وقال أنجيلينو لموقع سيتي الرسمي: “أنا سعيد بعودتي مرة أخرى وأن سمحت لي فرصة لعب الكرة تحت قيادة بيب جوارديولا”.

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وأتم أنجيلينو “أعرف أن مستوياتي سوف تتحسن تحت قيادة بيب وأؤمن أن النادي سيكون أقوى مع مرور الوقت”، حيث أتي اللاعب الإسباني إلى أكاديمية سيتي في عام 2013، وهو بعمر الـ16 وخاض مع الفريق عدة مباريات قبل أن يعار إلى نيويورك سيتي في 2015.

ومع عودته لسيتي مرة أخرى لعب بعض اللقاءت قبل أن يأتي إلى جيرونا وريال مايوركا على سبيل الإعارة قبل أن يذهب للدوري الهولندي من بوابة بريدا ثم أيندهوفن.