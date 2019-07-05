نجم ريال مدريد يريد ترك المرينجي بعد سنوات طويلة من العطاء

يريد اللاعب البرازيلي مارسليو، مغادرة ناديه ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، حيث أنه يشعر أن هذا هو الوقت الأنسب لإنهاء مشواره مع الفريق الملكي بعد كل هذه السنوات من العطاء والوفاء، وتبعا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مارسيلو يريد من مسئولي ريال مدريد، الموافقة له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم اعتماد المدرب زين الدين زيدان، عليه بشكل كبير.

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وتفيد التقارير إلى أن مارسيلو لديه عروضًا من أندية كبري ومنها يوفنتوس وميلان وآرسنال وباريس سان جيرمان، حيث ينوي توقيع عقد طويل المدة مع ناديه الجديد.

حيث يقوم اللاعب البرازيلي، بإجراء منواشات تحدث مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خلال الفترة الجارية، من أجل إنهاء هذا الأمر في أقل وقت ممكن.

وتلقي مارسيلو انتقادات كثيرة في الموسم الماضي بسبب انخفاض مستواه، وسحب مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح زميله سيرجو ريجيلون.