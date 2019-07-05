تشيلي تهزم أمام منتخب بيرو

حقق منتخب بيرو الفوز علي نظيره المنتخب التشيلي بثلاث أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وسجل أهداف بيرو كل من اللاعب: ويوتون وفلوريس وجيريرو في الدقيقة 21 و 38 و 92 .

وسيواجه منتخب بيرو نظيره منتخب البرازيل في المباراة النهائية، وقد فاز منتخب البرازيل على الأرجنتين بهدفين دون مقابل في مباراة نصف النهائي.

وجاء تشكيل تشيلي كل من:

أرياس في حراسة العرين.

في خط الدفاع: بوسيجور، ماريبان، ميديل، إسلا.

في خط الوسط:أرتورو فيدال، بولغار، أرانجيز.

وفي المقدمة :فارجاس، سانشيز، فونزاليدا.

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بينما ضم تشكيل بيرو كلا من:

في حراسة المرمي :جاليسي.

في خط الدفاع: تراوكو، أبرام،زامبرانو، أدفينكولا.

في خط الوسط: فلوريس، يوتون، تابيا.

في خط الهجوم : جيريرو، كاريو، كوفيا.

وصعد منتخب تشيلى إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد حصد الفوز على حساب منتخب كولومبيا بركلات الترجيح، في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، والتي جمعت بينهما علي ملعب ساو باولو.