برشلونة يطالب نيمار بعدم التمرد على باريس سان جيرمان

قدمت إدارة نادى برشلونة الإسبانى طلب إلى البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان من أجل انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالونى هذا الصيف.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة أراد من نيمار العودة لتدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة، لأن إدارة البارسا لا تريد دخول البرازيلي في مشاكل مع إدارة باريس من أجل تسهيل انتقاله عن الفريق خلال الصيف الحالي.

ويشترط باريس سان جيرمان 200 مليون يورو على الأقل للموافقة علي بيع نيمار في الصيف الجاري، بينما يرغب برشلونة في إبرام لاعب أو اثنين في صفقة تبادلية مع باريس من أجل تخفيض قيمة الصفقة.

ويذكر أن نيمار لديه عقد مع باريس سان جيرمان يربطه معهم حتى 2022 وذلك عقب انتقاله من صفوف برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويحصل على 36 مليون يورو سنويا.