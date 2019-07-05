Morocco vs Benin مباراة المغرب وبنين اليوم جدول مواعيد مباريات “منتخب المغرب” بالدور...

مباراة المغرب وبنين شاهد القنوات المفتوحه الناقلة مباراة المغرب × بنين في مباريات الدور 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، وتابع مواعيد مباريات منتخب المغرب المنتخب المغربي Morocco matches in the African Cup of Nations أحد أبرز المنتخبات التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي من المفترض أن نلتقي بها خلال الشهر الجاري، مواعيد مباريات منتخب المغرب حيث أن البطولة ستبدأ في مصر اعتبارًا من يوم 21 يونيو 2019، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات الأفريقية المميزة وعلى رأسها المنتخب المغربي، وسوف نتعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية وكذلك جدول ومواعيد مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية في مصر.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب وبنين مباشر اليوم الجمعة 5-7-2019 في كأس افريقيا

مباراة المغرب – بنين بالدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

مباراة “المغرب × بنين” اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 في الأوقات الآتية: الساعة 18:00 بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا و السودان وليبيا الساعة 19:00 بتوقيت السعودية والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر وستقام الساعة 17:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

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منتخب المغرب يتأهل رسميًا لدور ثمن النهائي بأمم أفريقيا

تأهل منتخب أسود الأطلسى إلى دور ثمن النهائي كأول المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ليواجه فى دور الـ16 المنتخب صاحب المركز الثالث فى المجموعات الثانية، الخامسة والسادسة. حل منتخب كوت ديفوار فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام منتخب ناميبيا بنتيجة 4 – 1، ليتأهل إلى دور الـ16، وسوف يواجه منتخب صاحب المركز الأول فى المجموعة الخامسة. بينما حل منتخب جنوب أفريقيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وينتظر فرصة التأهل إلى الدور التالى، ضمن منتخبات الأفضل ثوالث، بينما حل منتخب ناميبيا فى المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط

منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية

لقد وقع المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة التي تؤدي مباريات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ويشارك المنتخب المغربي في المباريات في المجموعة الرابعة المنتخب الإيفواري ومنتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ناميبيا، وهناك العديد من الفرق التي سنشاهدها ونتابعها في البطولة الأفريقية النسخة الحالية، وعلى رأسهم:

المجموعة الأولى (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي). المجموعة الثانية (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي). المجموعة الثالثة (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا). المجموعة الرابعة (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية: