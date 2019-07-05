لامبارد مديراً فنياً لتشلسي خلفا لمورسيو ساري

أتمم نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، تعاقده رسمياً مع لاعبهم الأسبق فرانك لامبارد لتوليه منصب قيادة “البلوز” بداية من الموسم القادم.

حيث أعلن الموقع الرسمي لنادى تشيلسى أن فرانك لامبارد انهي اليوم عقود ليكون مدربا “للبلوز” خلفاً للإيطالي ماوريسيو سارى لمدة ثلاث أعوام قادمة.

فرانك لامبارد كان يقود منصب المدير الفني لنادى ديربى كاونتى، والذي حقق في قيادته نجاح باهر للصعود بهم إلى نهائي دورة الصعود المؤهلة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” قبل أن يهزم أمام أستون فيلا المحترف، وكان اللقاء التي جمع بيهم بملعب “ويمبلي”.

ومن المرجح أن فرانك لامبارد صاحب الـ 41 عاماً يتلقى راتب سنوي قدره يصل إلى 4 ملايين جنيه استرليني بعد موافقته على توليه تدريب تشيلسى لمدة 3 سنوات.