شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. قبول استقالة تركى أل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم والان مع التفاصيل

قبل مجلس الاتحاد العربى لكرة القدم مساء الخميس، الاستقالة التى تقدم بها تركى أل الشيخ، من منصب رئاسة مجلس الاتحاد العربى، على هامش الإجتماع الطارئ الذى عقد فى القاهرة.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للمستشار تركي آل الشيخ نظير ما قدمه من عمل نوعى ونجاح كبير خلال رئاسته للاتحاد وما شهدته برامج الاتحاد من قفزة نوعية سجلت حضوراً متميزاً في الموسم الماضي.

وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو 2019، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد فى 31 من الشهر الجارى.

وقد كلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس مواصلة تنفيذ الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لنائب الرئيس للجزائرى محمد روراوه.