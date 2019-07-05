شكرا لقرائتكم خبر عن نقص اللياقة يربك حسابات المنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فى محاولة لشحذ همم لاعبى المنتخب الوطنى قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا، غدًا السبت، فى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، شهد معسكر الفراعنة سلسلة من الجلسات التحفيزية لاستنفار طاقات اللاعبين للظهور بمستوى جيد يمحو الصورة السلبية التى خلّفتها مواجهات المنتخب الثلاث أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ووضعت الجهاز الفنى، بقيادة خافيير أجيرى، فى حرج أمام المسؤولين والجماهير.

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وشهد المعسكر جلسة للمدير الفنى مع اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة تقديم عرض قوى يليق بمكانة الفراعنة، ويسعد الجماهير، وحذر من تكرار الأخطاء التى تهدد الفريق، كما حرص محمد صلاح، نجم المنتخب، على الاجتماع مع زملائه بالفريق، وطالبهم خلاله بضرورة فتح صفحة جديدة لرد الجميل للجماهير المصرية، التى وقفت بجوار المنتخب وتنتظر أداء يعيد إلى الأذهان أمجاد الفراعنة فى بطولات إفريقيا، خصوصًا أعوام 2006 و2008 و2010. وشدد على أن المباريات الإقصائية لا تحتمل أخطاء، ويجب الحذر من المنافس بغض النظر عن مستواه خلال مباريات الدور الأول، كما تحدث أحمد المحمدى، قائد الفراعنة، عن أهمية إدراك اللاعبين أنهم يلعبون باسم مصر، وعليهم أن يكونوا فخورين بذلك، فيجب عليهم إسعاد الجماهير بالأداء والنتائج، وحذر من الاستهانة بمنتخب جنوب إفريقيا، وأوضح أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، والآن سنلعب الأدوار النهائية، ومن هنا تبدأ الصعوبات الكبرى. وشهدت تدريبات المنتخب التركيز على الأحمال البدنية للوصول باللاعبين إلى فورمة بدنية مميزة لحل أزمة تراجع اللياقة التى عانى منها المنتخب فى الدور الأول، خصوصًا أمام أوغندا، كما أوقف «أجيرى» المران أكثر من مرة لعلاج الأخطاء وتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة.

وشهدت تدريبات حراس المرمى، تحت قيادة أحمد ناجى، منافسة شرسة، بالرغم من حجز محمد الشناوى مكانه فى التشكيلة التى ستشارك فى المباراة، واطمأن الجهاز الفنى على حالة مروان محسن، الذى خاض تدريبات منفردة، أمس الأول، بعد شعوره بالإجهاد عقب مباراة أوغندا، وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة فى المباراة. ويواصل أحمد حسن «كوكا» تدريباته العلاجية إثر إصابته بكدمة قوية فى الكاحل، واختتم الجهاز الفنى المران المسائى بتقسيمة بطول الملعب لتجربة خطة المباراة.

يأتى هذا، فى الوقت الذى يسود فيه الغموض موقف عمرو وردة من المشاركة فى المباراة، بعدما أصبح قادرًا على المشاركة بعد قرار العفو عنه، عقب تدخل لاعبى المنتخب لإعادته مرة أخرى، بعد قرار إيقافه، على خلفية نشر فيديو مسىء للاعب، ووفقًا لمصدر داخل المنتخب، فإن «أجيرى» يعيش حالة من الحيرة بشأن الدفع باللاعب، حيث يخشى غضب الجماهير، خاصة بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة غضب جماهيرى من اللاعب.