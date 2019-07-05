شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان ينتظر إشارة اليونايتد لخطف «لوكاكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن نادى إنتر ميلان يصر على التعاقد مع الدولى البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من تمسك النرويجى أولى جونار سولشاير باستمرار اللاعب داخل صفوف الشياطين الحمر فى الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة: إنتر ميلان توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب، حول انتقاله لملعب سان سيرو فى الموسم المقبل، مشيرة إلى أن لوكاكو سيحصل على 6.5 مليون يورو، كراتب سنوى حال انضمامه للنيراتزورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض الصعوبات فى المفاوضات مع إدارة اليونايتد لإقناعهم بالتخلى عن لوكاكو فى الميركاتو الصيفية الجارية، ولكن من المنتظر أن يتخذ بيبى ماروتا، الرئيس التنفيذى للإنتر، خطوة فى الأيام المقبلة خلال المفاوضات حيث يدرس الحصول على البلجيكى بطريقة الإعارة مع وضع بند حق الشراء فى نهاية الموسم.

كان مانشستر يونايتد يريد الحصول فى البداية على 85 مليون يورو من أجل السماح برحيل لوكاكو، ولكن رفضت إدارة الشياطين الحمر عرضين فى الأيام الأخيرة، من إنتر ميلان، لضم لوكاكو، بسبب ضعف المقابل المادى.

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من جهة أخرى، قدم مانشستر يونايتد عرضًا جديدًا للإسبانى ديفيد دى خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر، فى محاولة للإبقاء عليه فى ملعب أولد ترافورد، حيث ينتهى عقده فى نهاية الموسم المقبل، وتحاول إدارة النادى إغراء الحارس الإسبانى بعد تلقيه عروضا مغرية من الدورى الفرنسى والإيطالى.

وأكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن يونايتد قدم عرضًا لدى خيا لمدة 5 مواسم براتب أسبوعى يصل إلى 350 ألف جنيه إسترلينى، كما أن أولى جونار سولشاير، مدرب يونايتد، يرغب فى بقاء حارسه خلال الفترة المقبلة، وخلال تصريحات مسبقة قال: «بالطبع نحن نثق به، لقد كان رائعا هذا الموسم».

كان دى خيا قد انضم إلى مانشستر يونايتد مطلع موسم 2011/2012 قادما من أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وطالبت إدارة اليونايتد الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، بضرورة غلق ملف الرحيل والتواجد مع الفريق خلال فترة الإعداد التى تنطلق يوم الأحد المقبل، من أجل التركيز مع الشياطين الحمر فى الموسم المقبل.

كان بوجبا قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس، وأعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن «أولد ترافورد»، مما أثار حفيظة جماهير اليونايتد تجاهه ولكن مسؤولى النادى تمسكوا باستمراره بناء على رغبة المدير الفنى للفريق.