شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عن مالكه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز عن استحواذ رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي على ملكية النادي، بما يعكس «العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر» حسب نص البيان.

وتابع البيان، المنشور عبر صفحة النادي بـ«فيس بوك»: «يوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ، على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة»، مع الإشارة إلى أن المالك الجديد يرغب في استمرار تلك التجربة الاستثمارية في مصر.

جديرٌ بالذكر أنه سبق وأعلن تركي آل الشيخ، المالك السابق، رغبته في إنهاء التجربة التي خاضها بالدوري المصري، بعد أن اشترى نادي الأسيوطي وحوله إلى بيراميدز.