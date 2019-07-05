شكرا لقرائتكم خبر عن استاد آل مكتوم يحتضن سوبر الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت رابطة المحترفين إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي موسم 2019-2020 بين فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة لموسم 2018-2019 على استاد آل مكتوم بنادي النصر مساء السبت الموافق 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

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