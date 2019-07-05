شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي كينو يقترب من شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشف إديسون نيتو، وكيل أعمال البرازيلي ماركوس داسيلفا كينو، لاعب بيراميدز المصري عن صورة تجمعه مع موكله في الطائرة، في طريقهما إلى دبي.
وحسب مصادر متعددة، فإن شباب الأهلي اتفق على ضم كينو الذي كان تعاقد بيراميدز في الموسم المنقضي مقابل 10 ملايين يورو، وسجل 8 أهداف خلال 17 مباراة خاضها في صفوفه.
واهتمت الصحف اللاتينية بخير سفر كينو إلى دبي وقالت «فوكس» في تقرير لها إنه تأكد أن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية في طريقه لشباب الأهلي.
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