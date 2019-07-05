«أحفاد الإنكا» يصعقون «لاروخا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» في كرة القدم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في بورتو أليغري في الدور نصف النهائي.

وسجل إديسون فلوريس (21) ويوشيمار يوتون (38) وباولو غيريرو (90+1) الأهداف.

وتلتقي بيرو، الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة بعد غد الأحد على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، علماً بأنهما التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول، وفازت البرازيل بخماسية نظيفة.

وفاجأت بيرو الجميع ببلوغها المباراة النهائية، خصوصاً بعد الخسارة المذلة أمام أصحاب الضيافة في ختام دور المجموعات، لكن لاعبيها انتفضوا في الأدوار الإقصائية، فأطاحوا بالأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة، عندما تغلبوا عليها بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يضيفوا تشيلي حاملة لقب النسختين الأخيرتين إلى قائمة الضحايا.

ويعود الفضل في هذا النجاح المميز لفريق «أحفاد الإنكا»، إلى المدرب الأرجنتيني ريكاردو المعروف باسم «النمر» والذي يدرب المنتخب البيروفي منذ 2015، وحقق معه نجاحات لافتة منها التأهل إلى مونديال 2018 بعد غياب 36 عاماً، والوصول إلى نهائي كوبا أمريكا الحالية لأول مرة منذ 44 عاماً، عندما تأهل لآخر مرة عام 1975.

Advertisements

وقال جاريكا «مررنا ببعض اللحظات الصعبة في كوبا أمريكا، ونستحق أن نكون في النهائي»، موجهاً سهامه نحو وسائل الإعلام البيروفية «لقد تمكنا من التغلب على الشدائد الهائلة التي كانت عقب هذه الهزيمة أمام البرازيل والتي جرى الحكم عليها على عجل، وأثارت موجة من الانتقادات القاسية».

وهنأ رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، منتخب بلاده بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وقال فيزكارا متأثراً «أتحدث كواحد من المشجعين، وسعيد جداً بالفرحة التي منحنا إياها الشباب».

وكتب عبر حسابه على (تويتر) «انتصار عظيم حققه منتخبنا، أنتم في النهائي عن استحقاق.. هيا يا بيرو، إلى الأمام دائماً».

وأبرز الرئيس البيروفي أن الفوز الذي حققه المنتخب، والذي سيخوض أمام البرازيل أول نهائي له بالبطولة القارية منذ عام 1975 «أصبح انتصاراً للتاريخ».

من جهتها، خرجت جماهير بيرو إلى شوارع وميادين مدن البلاد، وفي كافة شوارع العاصمة ليما، بداية من ساحة أرماس بحي ميرافلوريس السياحي، وحتى الأحياء الفقيرة بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين شخص، تفجرت أجواء الفرحة مع كل هدف سجله الفريق أمام تشيلي.

وكانت عبارة «نعم نستطيع يا بيرو» هي الأكثر ترديداً بين الجماهير التي تابعت اللقاء في كل أنحاء البلاد.