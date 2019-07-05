الشارقة يبدأ معسكره في هولندا 20 الجاري

يستعد الملك الشرقاوي حامل لقب دوري الخليج العربي لانطلاقة إعداده للموسم الكروي الجديد 2019-2020 بالتجمع الداخلي للاعبين يوم بعد غد الأحد للفحص الطبي، والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف الجهاز الطبي بالنادي على أن تبدأ التدريبات يوم الاثنين المقبل بصالة الجمنازيوم والملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري وطاقمه المعاون، والتي تستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي بهولندا في 20 يوليو الجاري.

ويستمر المعسكر الخارجي لمدة 20 يوماً بهولندا، وتغادر بعثة تتكون من 48 عضواً إلى المعسكر وتتكون من 31 لاعباً و17 عضواً من الجهاز الطبي والفني والإداري ويرافقها عضو المركز الإعلامي الزميل عبدالله خلف الحوسني مؤسس موقع ملك الإمارات لتسهيل مهمة التغطيات الصحفية للمعسكر من أجل التواصل مع وسائل الإعلام عبر المركز الإعلامي لنادي الشارقة.

ويتضمن برنامج المعسكر الإعدادي 3 مباريات ودية سيجريها الفريق أثناء المعسكر، ومن المقرر أن يلعب الفريق أولى ودياته يوم 29 يوليو أمام فريق محلي على أن يخوض مباراته الودية الثانية يوم 4 أغسطس أمام إحدى الفرق الخليجية التي تقيم معسكرها هناك لتختتم المباريات الودية بالمباراة الأخيرة يوم 8 أغسطس أمام فريق التعاون السعودي قبل أن تعود البعثة إلى الدولة يوم 9 أغسطس، ولم يقرر الجهاز الفني بعد إمكانية لعب الفريق مباراة ودية بالدولة قبل أولى مباريات الموسم في 22 أغسطس عندما يلاقي الشارقة بني ياس في أول مباريات كأس الخليج العربي في ملعب السماوي في الشامخة.

وكان الشارقة قد أجرى معسكره الإعدادي للموسم الماضي بهولندا قبل أن يعود ويخوض غمار المنافسات المحلية، والتي توجها بحصوله على درع دوري الخليج العربي بعد أداء مميز تربع فيه على صدارة ترتيب فرق الدوري منذ الأسبوع الأول وحسم فيه اللقب قبل أسبوع من النهاية رغم الغيابات الكبيرة والمؤثرة في صفوفه، ليضيف اللقب السادس على مستوى الدوري لرصيده والأول في عصر الاحتراف.