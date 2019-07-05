بطولة آسيا للجودو تفتتح اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفتتح اليوم بالصالة الأولمبية في مكاو، بطولة آسيا للجودو للناشئين، والتي تشهد مشاركة 250 لاعباً، من 14 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات، وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت، أمس، برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، استعداداً لخوض منافسات البطولة، بمشاركة 7 لاعبين، بعد استبعاد زايد فيصل بسبب الإصابة.

وضمت قائمة منتخبنا المشارك في البطولة أحمد علي المشجري المشارك في وزن تحت 55 كجم، وأحمد جاسم الثميري في وزن تحت 60 كجم، وراشد الحوسني في وزن تحت 66 كجم، وعيسى الثميري في وزن تحت 73 كجم، وحارب جمعة في وزن فوق 90 كجم، أما فئة الشباب فضمت أحمد النقبي المشارك في وزن تحت 60 كجم، وعلي حسن الدرمكي الذي يشارك في وزن فوق 100 كجم.