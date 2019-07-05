شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الخيول العالمي يشيد بسباقات الإمارات ويؤكد أنها الأفضل عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوخارست: عصام السيد ومحمد حسن

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شهد مقر اثيني باللاس هيلتون بالعاصمة الرومانية بوخارست، أمس الأول انطلاق فعاليات النسخة العاشرة للملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام التسامح، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية»، بمشاركة 300 شخصية من مختلف أنحاء العالم في جميع التخصصات.

وتصدرت الجلسة الأولى للمؤتمر والتي كان عنوانها «تربية الخيول» موضوع الإنتاج وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال، وأدار الجلسة الإعلامي البريطاني ديريك طومسون بمشاركة نخبة من الملاك والمربين والمهتمين بصناعة الخيول العربية.

وتحدث في الجلسة كل من خالد النابودة من الإمارات، وحسان موصلي من فرنسا، وسوزان ماير من أمريكا، وامانويل سيراك من فرنسا، وتوماس شاموليك من بولندا ومارك ويكس من إنجلترا، وجيوفانا بيكوني من إيطاليا، واندرو دالغيش من اسكوتلندا.

وأشاد المؤتمرون بمثل هذه النقاشات التي من شأنها تقديم التجارب الثرة للعاملين في هذا المجال للاستفادة منها وعدم الوقوع في الأخطاء، كما عبروا عن تقديرهم للخدمة الكبيرة التي يقدمها مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وكان محور الجلسة الثانية للملتقى العالمي للخيول العربية تحت عنوان «القواعد والأنظمة وخدمات البيطرة» وأدارها البريطاني فيليب برنان بمشاركة عدد من الرسميين في بلدانهم، حيت دار النقاش حول النظم والقوانين السارية والقواعد العامة.

Advertisements

وتحدث خلال الجلسة كل من نيللي فليبوت من بلجيكا، وعزالدين سدراتي من المغرب، جيرونيمو برانسكو من رومانيا (رئيس البياطرة)، ومحمد الهاشمي من سلطنة عمان، إلى جانب ديدري هايد خبيرة توليد الخيول المعروفة.

وشهدت الجلسة الثالثة من الملتقى العالمي والتي كانت بعنوان «السباقات والتدريب» نقاشاً مستفيضاً بمشاركة نخبة من الرسميين، والمدربين أبرزهم مصبح المهيري والفارس ريتشارد مولن سفير المهرجان، وأدارها الهندي أجاي آن.

وبدأ المدرب الإماراتي مصبح المهيري حديثة خلال جلسة التدريب والسباقات بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإتاحة الفرصة في لم شمل المهتمين بصناعة الخيول العربية الأصيلة تحت سقف واحد.

وقال المهيري إنه بدأ هاوياً للخيول كفارس في عام 1975، وكان عشقه المنافسة حيث كان يتنافس مع أقرانه بدون قوانين في ذلك الوقت، وكان يدرب خيوله في عجمان.

وقال إن هذه الهواية تطورت بمجهوده الخاص، حيث كان يدرب الخيول في الصحراء، ولكن مع توفر السباقات الرسمية، تغيرت الأمور بعد أن انتقل إلى دبي حيث توفر له مسبح ومضمار وجميع المقومات لتنمية موهبته.

وأضاف بأن تلك الهواية أصبحت احترافاً حيث وصل إلى القمة بالفوز عبر الجواد «ايه اف ماثمون» في سباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى في ليلة كأس دبي العالمي.

وقال المهيري: «بدأت هواية التدريب بدون دراسة وكل مدرب لديه طريقة في تدريب الخيول، ولكن تعلمنا، وتميزنا عن كثير من المدربين من خلال علاج الخيول بالأعشاب وهو سر تعلمته من جدتي».