النسخة السابعة من «محاربي الإمارات» اليوم

تنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم، منافسات النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضات الفنون المختلطة للدفاع عن النفس من 14 دولة، وبتنظيم شركة بالمز الرياضية، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأقيمت أمس إجراءات الوزن لجميع المشاركين ال24 المحترفين الذين يخوضون 12 نزالاً، بالإضافة إلى 6 من اللاعبين الهواة، استعداداً للنزالات القوية التي تحتضنها الصالة العالمية. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بالنسخة السابعة والأكبر في تاريخ المسابقة ذات الشعبية الواسعة وسط ترقب ولهفة من جماهير ومحبي ومتابعي هذه الرياضة وبخاصة في ضوء النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأخيرة من نفس البطولة في مايو 2019 عقب تحول مسمى البطولة إلى «محاربي الإمارات».

Advertisements

وتشهد هذه النسخة 3 نزالات رئيسية، بينها مباراتان على لقب البطولة في وزن الثقيل ووزن الخفيف، بالإضافة إلى 9 نزالات أخرى للمحترفين، كما تشهد لأول مرة 3 نزالات للهواة حرصت اللجنة المنظمة على إعطاء الفرصة من خلالها لثلاثة من المقاتلين المحليين.

ويواجه المقاتل البريطاني تشاي لويس باري صاحب السجل النظيف (7-0) والعائد من النسخة الخامسة، المصري محمود حسن (5-1) ضمن وزن الثقيل، كما يلتقي أمين أيوب (4-12) بطل وزن المتوسط بالنسخة السابقة ضد يوسف وهبه (5-7) في ثالث مشاركة له بالبطولة ليتنافس كل منهما على إحراز الفوز بلقب البطولة في وزن الخفيف.

وفي ثالث النزالات الرئيسية بهذه النسخة يلتقي الأمريكي المخضرم جيسي تيلور (15-31) ضد اللبناني محمد فخر الدين (3-10) ضمن الوزن الحر، ويعتبر تيلور من أكثر اللاعبين خبرةً ومهارةً على مستوى البطولة نظراً لخوضه أكثر من 50 نزالاً سواءً كمقاتل محترف.