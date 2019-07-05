إيفيان تستقبل أبطال الإمارات في ثالثة محطات الفورمولا1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحمل مدينة إيفيان الفرنسية قصة طموح جديدة لزوارق الإمارات السريعة، حيث حط فريق أبوظبي رحاله على ضفاف بحيرة المدينة من أجل مواصلة الدفاع عن لقب العالم في ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تستضيفها هذه المدينة للسنة الخامسة على التوالي، وتداعب الآمال الفريق الإماراتي المسيطر حالياً على أغلب البطولات الدولية البحرية في أن يواصل النهج نفسه الذي بدأ به البطولة في موسم 2019، حيث يتصدر الآن الترتيب العام والمركز الثاني في البطولة عن طريق نجومه زورق «أبوظبي1» بقيادة شون تورنتي، ورصيده 20 نقطة، وزورق «أبوظبي2» بقيادة القرش الأبيض ثاني القمزي، ورصيده 15 نقطة. ويزيد من جمال المشاركة الإماراتية حضور زوارق الفيكتوري تيم بقيادة أحمد الهاملي وأليكس كاريلا، وزوارق فريق الشارقة بقيادة سامي سيليو وفليب رومز، فالفريق الأزرق يشارك بزورقيه «فيكتوري3» بقيادة أحمد الهاملي وفيكتوري 44 بقيادة بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا، والذي يحمل ذكريات رائعة هناك في بحيرة ليمان - جينفا التي شهدت تتويجه بالمركز الأول مرتين عامي 2016 و2017.

وتعكف الفرق المشاركة في الجولة العالمية اليوم في تجهيز الزوارق وإعداد العدة لاختبار قدرات المحركات بداية بالتجارب الرسمية الأولى، والتي تقرر أن تقام في الفترة الصباحية يوم غد على أن تخوض الزوارق المشاركة أولى المراحل المهمة مع تصفيات أفضل زمن في الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي لفرنسا (السادسة والثلث بتوقيت الإمارات).

وتدق ساعة الحقيقة في أروقة جائزة فرنسا الكبرى بعد غد «الأحد» من خلال السباق الرئيسي للجولة بداية من الساعة الثالثة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي لفرنسا، وتسبق السباق الرئيسي بساعات التجارب الرسمية الثانية في بحيرة ليمان - جينفا.

وكان فريق أبوظبي أول الواصلين من بين جميع الفرق، حيث انتقل مباشرة عقب جولة ليتوانيا للفورمولا2 إلى إيفيان مباشرة.

ويتطلع بطل الفيكتوري أحمد الهاملي على متن زورقه «فيكتوري 3» إلى معانقة النجاح والعودة إلى منصات التتويج بعد إنهائه سباق الجولة الثانية في مدينة بورتيماو في المركز السابع، وحصوله على 4 نقاط حيث سيكون الدافع كبيراً من أجل حصد المزيد من الألقاب في المنافسة على اللقب وسط مشاركة 20 زورقاً تطمح جميعها إلى الفوز.

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وتحدو الإيطالي كاريلا آمال عريضة في وضع بصمة مع الفريق وتحقيق حلم الانتصار والفوز الذي طال انتظاره في ضوء التجهيزات الكبيرة والدعم الذي يلقاه الفريق من قبل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، والذي يحرص على تقديم الدعم للمتسابقين والفريق الفني والإداري.

أرقام القرش

* خاض ثاني القمزي المقلب باسم «القرش الأبيض» 136 جولة منذ انطلاقته في سباقات هذه زوارق الفورمولا1، ومن المفترض أن يتجاوز 140 جولة مع نهاية هذا الموسم.

* أحرز القمزي لقب جولات الفورموولا واحد 8 مرات وحل في المركز الثاني و18 مرة، و11 منصة في المركز الثالث، ويشتهر القمزي بالانطلاقة الخاطفة بين كافة المشاركين.

* الثاني هو المركز الأفضل للقمزي على مستوى الترتيب العام للبطولة وقد احرزه مرتين.

* الرقم 5 هو المفضل للقمزي في سباقات زوارق الفورمولا1 ولكن تم تغييره رقمه هذا الموسم إلى 2 حيث أن قانون اللعبة يفرض أهمية تواتر أرقام زورقي الفريق معاً.