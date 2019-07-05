شكرا لقرائتكم خبر عن نادال لاعب كرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بلاعب التنس الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً عالمياً، معتبراً أنه كان سيكون «لاعباً رائعاً» لكرة القدم لو لم يقرر احتراف التنس، ويصبح احد اعظم اللاعبين على مر العصور.
واكد مورينيو، أن نادال يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.
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