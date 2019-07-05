نادال لاعب كرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بلاعب التنس الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً عالمياً، معتبراً أنه كان سيكون «لاعباً رائعاً» لكرة القدم لو لم يقرر احتراف التنس، ويصبح احد اعظم اللاعبين على مر العصور.

واكد مورينيو، أن نادال يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.