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نادال لاعب كرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نوه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بلاعب التنس الإسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً عالمياً، معتبراً أنه كان سيكون «لاعباً رائعاً» لكرة القدم لو لم يقرر احتراف التنس، ويصبح احد اعظم اللاعبين على مر العصور.

واكد مورينيو، أن نادال يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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