رجال إيطاليا وسيدات روسيا يحصدون ذهب عالمية رماية التراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» يوماً حافلاً في ثاني أيام بطولة العالم لرماية الأطباق، والمقامة حالياً بمدينة لوناتو الإيطالية؛ حيث شهدت تتويج ست بطولات لفرق الرجال والسيدات وفردي الرجال والسيدات والشباب والشابات.

وقد توج المنتخب الإيطالي بطلاً لرماية التراب؛ بعد أن حقق 367 طبقاً، لينال الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، وتلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الكويتي برصيد 363 طبقاً ثم المنتخب البريطاني ثالثاً وبنفس الرصيد 363 طبقاً، ونال الميدالية البرونزية؛ بسبب أفضلية الجولة الأخيرة، فيما حلّ المنتخب البرتغالي رابعاً برصيد 355 طبقاً ثم منتخب كرواتيا خامساً برصيد 353 طبقاً ثم منتخب مصر سادساً برصيد 350 طبقاً.

وتوج الرامي البريطاني جون ماثيو بطلاً لفردي الرجال؛ بعد أن جاء في صدارة المشاركين، محققاً 45 طبقاً في النهائي من أصل 50 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية الرامي الإيطالي ماورو دي فيليبس محققاً رصيداً قدره 39 طبقاً، ثم الرامي الكويتي خالد المضف ثالثاً ونال الميدالية البرونزية برصيد 33 طبقاً، وجمع الرامي ظاهر العرياني ممثل الإمارات في البطولة 112 طبقاً.

وعلى صعيد السيدات، فازت سيدات أمريكا بالميدالية الذهبية؛ بعد أن حققن 352 طبقاً، وتلتهن سيدات روسيا في المركز الثاني، وحصلن على الميدالية الفضية برصيد 349 طبقاً ثم المنتخب الإيطالي ثالثاً برصيد 343 طبقاً ونال الميدالية البرونزية ثم منتخب فنلندا 338 طبقاً ثم منتخب فرنسا 337 طبقاً ثم الصين 334 طبقاً ثم اليابان 328 طبقاً.

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وفي فردي السيدات، انتزعت الأمريكية كارول آشلي الميدالية الذهبية برصيد 42 طبقاً، وتلتها في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية الصينية وانج اسوجينج برصيد 41 طبقاً ثم الإسبانية الشهيرة فاطيما جالفز ثالثة برصيد 33 طبقاً، ونالت الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد الشباب، فازت البرازيل بذهبية الفردي، وفنلندا بالميدالية الفضية، ثم سلوفينيا بالبرونزية، وفي بطولة الشابات فازت بلغاريا بالميدالية الذهبية وروسيا بالفضية والتشيك بالبرونزية.

وعقب النهائيات تم توزيع 30 ميدالية منها 18 ميدالية في بطولة الفرق للرجال والسيدات، وست ميداليات لكل من فردي الرجال والسيدات والشباب والشابات.

وعلى خط متصل، وصل إلى مدينة لوناتو الإيطالية سيف فطيس ومحمد حسن ليشاركا في بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والتي تقام هناك، اليوم الجمعة، ويوم غد السبت، وقد أديا مرانهما، أمس، بنجاح.

وتدور الآن في كواليس البطولة، أحاديث كثيرة حول توجه الاتحاد الدولي إلى زيادة عدد الأطباق في الجولات اعتباراً من بعد الأولمبياد المقبل طوكيو 2020 أي من عام 2021 ليصل عدد أطباق البطولة إلى 200 طبق بدلاً من 125 طبقاً؛ وذلك بعد تقارب مستوى الرماة إلى حد كبير.