بوصوفة: جاهزون بدنياً وذهنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبارك بوصوفة قائد المنتخب المغربي جاهزية زملائه لمواجهة بنين، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: «جاهزون لمواجهة بنين بدنياً وذهنياً ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب في تطبيق أفكاره».

وعن إقامة مباريات المغرب في وقت النهار أكد: «نعاني من ارتفاع درجات الحرارة في مصر لكننا جاهزون لمباراة بنين ولن نلتفت لارتفاع درجات الحرارة».

وحول تأهل المغرب بالعلامة الكاملة قال: «الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات وعملنا بجد حتى استطعنا التأهل بالعلامة الكاملة».

وأشاد بوصوفة بالملاعب التي تقام عليها البطولة قائلاً: «مصر فعلت كل شيء لنجاح البطولة والملاعب رائعة».