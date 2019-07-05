شكرا لقرائتكم خبر عن بوصوفة: جاهزون بدنياً وذهنياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبارك بوصوفة قائد المنتخب المغربي جاهزية زملائه لمواجهة بنين، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: «جاهزون لمواجهة بنين بدنياً وذهنياً ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب في تطبيق أفكاره».
وعن إقامة مباريات المغرب في وقت النهار أكد: «نعاني من ارتفاع درجات الحرارة في مصر لكننا جاهزون لمباراة بنين ولن نلتفت لارتفاع درجات الحرارة».
وحول تأهل المغرب بالعلامة الكاملة قال: «الجميع انتقدنا بعد المباراة الأولى لكننا لم نلتفت لتلك الانتقادات وعملنا بجد حتى استطعنا التأهل بالعلامة الكاملة».
وأشاد بوصوفة بالملاعب التي تقام عليها البطولة قائلاً: «مصر فعلت كل شيء لنجاح البطولة والملاعب رائعة».
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