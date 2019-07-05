«دي شيماز» يهدي مربط دبي ذهب دولية مونتي فالكو بالإجماع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مربط دبي للخيول العربية إنجازاً جديداً في الموسم الخارجي، خلال بطولة مونتي فالكو الدولية لجمال الخيل العربية، بداية الأسبوع الجاري، في إيطاليا، التي نال فيها الميدالية الذهبية بإجماع الحكام، وتميزت مشاركة مربط دبي في بطولة مونتي فالكون بالتركيز على مشاركة نوعية مكنت الإنتاج الجديد للمربط من تسطير بصمة خاصة في سجل البطولة، عندما فاز المهر «دي شيمار» وهو من فحل وأسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم»، ومن الفرس «الولود ليدي فيرونيكا» إحدى أقوى الأفراس المنتجة للخيول العربية المتميزة منذ سنوات.

وتميز الفوز الذهبي للمهر «دي شيماز» بإجماع الحكام على منحه المركز الأول في كل مواصفات الخيل العربية الأصيلة، ويعتبر الفوز بالإجماع في بطولة مونتي فالكو إضافة جديدة من تميز إنتاج الفحل «إف إيه إل رشيم» الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الخيل العربية، وإنتاج الأبطال في مسيرة حافلة بمختلف الإنجازات.

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وبهذه الإضافة الذهبية يحتفظ مربط دبي بالمركز الأول في كل البطولات التي شارك فيها منذ انطلاقة الموسم الخارجي لمسابقات جمال الخيل العربية، ما يؤكد التفوق النوعي لإنتاج المربط الذي يواصل تميزه وإنجازاته.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الجديد للمربط، مؤكدا أن الإجماع على المركز الذهبي للمهر «دي شيماز» في مونتي فالكو، هو إشارة صريحة للتفوق الإنتاجي للفحل الجواد «إف إيه إل رشيم» الذي يواصل تحقيق ما لم يتحقق مع غيره من أفضل الفحول المنتجة في العالم.

وأعرب عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الذهبي الجديد، وقال المرازيق: «بطولة مونتي فالكو كانت في مستوى تطلعاتنا نحو المركز الأول في منافسات جمعت بين العديد من الخيول المتميزة، وأثبت إنتاج الفحل الأسطوري «إف إيه إل رشيم» أنه أجدر بالتفوق وبالإجماع».