الرميثي: القمزي جاهز بقوة للتحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت إقامة اليوم التمهيدي والإعدادي للمشاركين مثيرة للاستغراب بعض الشيء، خاصة مع عدم إدراج اللجنة المنظمة للتجارب الحرة والتي تعطي مساحة مهمة جداً للزوارق من أجل تجربة المحركات والمراوح، ولكن بالنسبة لفريق أبوظبي فقد عوض ذلك بتجارب مكثفة في إيطاليا قبل القدوم إلى إيفيان كما أوضح سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي.

وأكد الرميثي أن قدوم ثاني القمزي من تجارب وتدريبات قام بها في إيطاليا مباشرة قبل القدوم إلى هنا سيصب وبشكل إيجابي في إعداد المتسابق من أجل المنافسة والسعي نحو المراكز الأولى.