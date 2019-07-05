شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي: القمزي جاهز بقوة للتحدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت إقامة اليوم التمهيدي والإعدادي للمشاركين مثيرة للاستغراب بعض الشيء، خاصة مع عدم إدراج اللجنة المنظمة للتجارب الحرة والتي تعطي مساحة مهمة جداً للزوارق من أجل تجربة المحركات والمراوح، ولكن بالنسبة لفريق أبوظبي فقد عوض ذلك بتجارب مكثفة في إيطاليا قبل القدوم إلى إيفيان كما أوضح سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي.
وأكد الرميثي أن قدوم ثاني القمزي من تجارب وتدريبات قام بها في إيطاليا مباشرة قبل القدوم إلى هنا سيصب وبشكل إيجابي في إعداد المتسابق من أجل المنافسة والسعي نحو المراكز الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرميثي: القمزي جاهز بقوة للتحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.