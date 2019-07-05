الوحدة يواجه إف سي توينتي الهولندي ودياً اليوم

يخوض فريق الوحدة الأول لكرة القدم مباراة قوية أمام فريق إف سي توينتي الهولندي، في الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك في ثاني تجاربه الإعدادية خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه بمدينة جليز الهولندية، استعداداً للموسم الجديد، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري.

ومن المنتظر أن يشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي موريس شتاين في مباراة اليوم جميع لاعبي الفريق بمن فيهم البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوسط وصانع الألعاب، الذي انضم للمعسكر مساء الاثنين الماضي.

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وحرص الجهاز الفني في تدريبات اليومين الماضيين على الجوانب البدنية بشكل خاص ومكثف، واختتم الحصة التدريبية بإجراء مباراة بين عناصر الفريق، استعداداً لمواجهة فريق إف سي توينتي الهولندي في مباراة ودية مساء اليوم.

وأعرب الجهاز الفني عن رضاه بأداء ومردود اللاعبين خلال فترة المعسكر الخارجي، ومدى تجاوبهم مع البرنامج التحضيري.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدة مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر يوم الثلاثاء المقبل مع فريق في فينلو، ويلعب مباراته الودية الرابعة يوم 19 يوليو مع أحد الفرق المحلية الهولندية التي لم يحدد طرفها بعد.