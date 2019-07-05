شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يواجه إف سي توينتي الهولندي ودياً اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يخوض فريق الوحدة الأول لكرة القدم مباراة قوية أمام فريق إف سي توينتي الهولندي، في الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك في ثاني تجاربه الإعدادية خلال معسكره الخارجي الذي يقيمه بمدينة جليز الهولندية، استعداداً للموسم الجديد، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري.
ومن المنتظر أن يشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي موريس شتاين في مباراة اليوم جميع لاعبي الفريق بمن فيهم البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوسط وصانع الألعاب، الذي انضم للمعسكر مساء الاثنين الماضي.
وحرص الجهاز الفني في تدريبات اليومين الماضيين على الجوانب البدنية بشكل خاص ومكثف، واختتم الحصة التدريبية بإجراء مباراة بين عناصر الفريق، استعداداً لمواجهة فريق إف سي توينتي الهولندي في مباراة ودية مساء اليوم.
وأعرب الجهاز الفني عن رضاه بأداء ومردود اللاعبين خلال فترة المعسكر الخارجي، ومدى تجاوبهم مع البرنامج التحضيري.
ومن المنتظر أن يلعب الوحدة مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر يوم الثلاثاء المقبل مع فريق في فينلو، ويلعب مباراته الودية الرابعة يوم 19 يوليو مع أحد الفرق المحلية الهولندية التي لم يحدد طرفها بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يواجه إف سي توينتي الهولندي ودياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.