شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع عبدالله صالح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع المدافع عبدالله صالح «31 عاماً» في صفقة انتقال حر لموسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق الأول للموسم الجديد الذي يشهد استمرار «الذئاب» في دوري الخليج العربي، وجاء الإعلان عن الصفقة بعد ساعات قليلة من فسخ نادي الوصل تعاقده بالتراضي مع اللاعب صالح الذي شارك مع فرقة الفهود الموسم المنصرم ، ويعتبر اللاعب عبدالله صالح صاحب الخبرة الجيدة مكسباً لدفاع الفجيرة.

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