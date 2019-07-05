فرانسيسكو خافير مرشح لتدريب «أبيض اليد» خلفاً لباربيتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

فاجأ المدرب الإسباني فرناندو باربيتو، الذي تعاقد معه اتحاد الإمارات لكرة اليد لقيادة تدريبات المنتخب في الفترة القادمة، واعتذر عن عدم تولي المهمة، وطالب بفسخ العقد الموقع بينه وبين اتحاد اليد؛ وذلك خلال فترة تواجده في دبي في اليومين الماضيين، وقام المدرب باربيتو بشرح ظروفه العائلية للقائمين على أمر اتحاد كرة اليد، والتي تمثلت في ضرورة وجوده إلى جوار أحد أفراد عائلته؛ بسبب المرض.

وكانت مدة التعاقد مع باربيتو سنة واحدة تبدأ من يوم 24 إبريل/‏نيسان 2019، وهو تاريخ التوقيع مع المدرب الجديد، والذي تم بين شوطي المباراة الفاصلة في دوري اليد التي جمعت الشارقة وشباب الأهلي على ملعب صالة نادي الوصل في دبي، بحضور عدد من ضيوف حفل النهائي ومسؤولي اتحاد كرة اليد، وتم التوقيع في منتصف الملعب إلا أن المدرب الجديد فاجأ اتحاد اللعبة بالاعتذار.

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وبعد الأخذ والعطاء مع المدرب في النقاش تم التوصل إلى حل مرضي للطرفين، وهو فسخ العقد قبل أن يبدأ المدرب عمله بصورة فعلية مع منتخب الأقوياء، ويعد موقف الاتحاد سليماً؛ كونه لم يسلم المدرب الجديد أي مرتب، وكان أول راتب من المفترض أن يتسلمه المدرب الجديد في نهاية شهر يوليو/‏تموز الجاري.

وعلم «الخليج الرياضي» أن الاختيار وقع على المدرب الإسباني فرانسيسكو خافير، الذي يعد أقوى المرشحين للعمل في الإمارات خلفاً لمواطنه باربيتو، وبالبحث عن سيرة المدرب الجديد وجدنا أن النادي الأهلي المصري تعاقد معه منذ يوم 3 مايو/‏أيار الماضي، ولكن اسمه لم يكن ضمن الأسماء التي أدرجها الأهلي في فريق كرة اليد، الذي يقود تدريباته حالياً المدرب العام يحيى يوسف بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأهلي المصري».

وبالعودة إلى فسخ العقد، فلا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في التعاقد مع المدربين الأجانب، وسبق لنادي الشارقة لكرة القدم التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس ازينها؛ لقيادة تدريبات فريق الكرة ولظروف مماثلة اعتذر ازينها عن مباشرة العمل مع نادي الشارقة في موسم 2011-2012 وحل الروماني تيتا فاليرو بديلاً له؛ وهو المدرب الذي هبط الشارقة على يده إلى الدرجة الأولى آنذاك.

ويذكر أن منتخب الإمارات لكرة اليد سيتجمع خلال الفترة القادمة؛ للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال الأقوياء الذي ستستضيفه مصر في 2021، وستكون التصفيات الآسيوية للمونديال في الكويت خلال يناير/‏كانون الثاني المقبل، وكان اتحاد اليد قد ألغى بطولة كأس الإمارات؛ لإتاحة الفرصة للمنتخب ولمدربه بأن يتم الإعداد بصورة مثالية، وتم وضع برمجة الموسم بمجملها؛ لتوفير كل عوامل النجاح للأبيض.