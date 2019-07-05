نادي إندبندينتي يكمل مخالصة انتقال غايبور للوصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

أكمل نادي إندبندينتي دي أفيلانيدا الأرجنتيني تصفية مبلغ الأموال التي سيتلقاها نادي إميلك الإكوادوري؛ من أجل إتمام عملية نقل لاعب الوسط فرناندو غايبور إلى نادي الوصل على سبيل الإعارة لمدة عام، بداية من الموسم الجديد.

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ووفقاً للمعلومات الواردة من الأرجنتين، فإن عملية نقل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى الوصل قدرت بنحو 700 ألف دولار؛ منها 500 ألف ستخصص لإنديبندينتي؛ وهي 70٪ من الصفقة، بينما تصل ال200 ألف المتبقية إلى خزائن النادي الإكوادوري، الذي يمتلك حقوقاً في تسويق اللاعب.

إضافة إلى ذلك، تضمن عقد الإعارة مع الوصل بند خيار شراء بقيمة 3.5 مليون دولار، وإذا قررت إدارة نادي الإمبراطور استخدامه فسيحصل نادي إيمليك أيضاً على مليون و50 ألف دولار؛ للمفاوضات الافتراضية.

وكان فرناندو غايبور الذي أعد حقائبه؛ استعداداً للوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قد شارك، أول أمس، في مباراة ودية مع إندبندينتي ضد فريق تيمبيرلي في إطار التحضيرات لانطلاقة الدوري في الأرجنتين.