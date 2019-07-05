هيئة الرياضة تبحث مع الاتحادات آليات تطبيق قرار رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الهيئة العامة للرياضة أمس وبمشاركة عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية لقاءً تشاورياً حول قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن السماح للفئات من أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة، ومواليد الإمارات، والمقيمين من جميع الجنسيات، بمشاركتهم في جميع المسابقات الرياضية الرسمية لمختلف الألعاب، وانتهى اللقاء إلى اتفاق بأن تقوم الاتحادات بموافاة الهيئة بمقترحاتها فيما يخص آليات تنفيذ القرار وفق ضوابط تحقق الاستفادة الكاملة من القرار.

وقال سعيد عبدالغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة: «بعد مرور أكثر من سنة على صدور القرار أعلنت الهيئة عن وضع آلية مبدئية لهذا القرار، تلقينا العديد من الاستفسارات التي رأينا أن نستشف منها المقترحات المساهمة في تطوير شروط الالتحاق والتسجيل وهو الهدف من اجتماعنا اليوم للتشاور مع المعنيين بصنع القرار في الاتحادات بهدف الوصول إلى وضع آلية توافقية تتماشى مع القواعد والنظم القانونية السليمة التي تساهم في ضبط آلية التسجيل والالتحاق بالرياضات المختلفة».

Advertisements

وأشار عبدالغفار إلى أن القرار من شأنه أن يدعم التوجهات المستقبلية للهيئة وعلى رأسها برنامج صندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، كما أنه سيوفر الدعم أيضاً لقاعدة البيانات الرياضية الرقمية «مرصد» التي تحتوي على العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بعدد الرياضيين المسجلين في الدولة ومنهم الرياضيون المشمولون بهذا القرار.

وأشاد المشاركون من الاتحادات الرياضية المختلفة بهذا اللقاء، وما تقوم به الهيئة مؤخراً من دور تقييمي، يساهم في حوكمة العمل المؤسسي داخل الاتحادات الرياضية ويعزز من عملية الأداء والنتائج وفق أحدث المعايير العالمية.

واتفق المشاركون على أن تقوم الاتحادات برفع مسودة مقترحات للهيئة تتضمن ضوابط مشاركة الرياضيين المشمولين بالقرار السامي في أنشطة الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى آلية وشروط تسجيل أبناء المواطنات، وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمين من جميع الجنسيات، فيها، من أجل التوصل إلى التطبيق الأمثل للقرار.