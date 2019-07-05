شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال: مواجهة الأرجنتين لا أهمية لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد النجم التشيلي أرتورو فيدال بعد الخسارة من بيرو بالثلاثة في نصف نهائي البطولة أن الصراع على المركز الثالث بالنسبة لحامل اللقب عامين على التوالي لا طعم له ولا أهمية.
وأضاف: «سنلعب المباراة لأنها واجب علينا»، لكن لاعب برشلونة أضاف: «من اللطيف أن نختبر أنفسنا أمام الأرجنتين، لأنها تضم أفضل لاعب في العالم، ليو ميسي، لكن لو نظرنا للمباراة بحد ذاتها فلن نجد رغبة في المركز الثالث».
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