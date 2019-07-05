الصحافة الأرجنتينية تساند ميسي: واصل يا أستاذ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تفاعلت الصحافة الأرجنتينية مع تبخر حلم لقب آخر ينهي 26 عاماً من الجفاف في حقبة 12 عاماً مع أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، وعنونت أوليه «ون باي ون» ومنحت الكابتن ميسي أفضل أداء في مباراة الخسارة أمام البرازيل صفر-2، فيما وصفت «لاناسيون» نجم برشلونة ب«الحيوي وقائد الهجوم الذي عقد مهمة دفاع البرازيل وأجبرها على محاصرته وقطع خط التمريرات له، ورغم ذلك سدد لكن الحارس أليسون أنقذ كرة مذهلة».

وكتبت صحيفة فرانشيسكو شيافو: «خيبة أمل أخرى في رحلة ميسي للبحث عن لقب للمنتخب الأرجنتيني، مهمة ميسي في كوبا مثل كل الأرجنتين تحولت من صغيرة إلى كبيرة، لأن الكابتن لعب أفضل مباراة أمام البرازيل وكان ديناميكياً وهجومياً»، لافتة لظهور «اختلافات جيلية على السطح».

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وأكدت الصحيفة أن نجماً بحجم ميسي بحاجة لزملاء من أمثال أيقونته ريكيلمي وفيرون وكامبياسو وجاجو وزانيتي وأيالا وهاينزه الذين سطعوا قبل 10 سنوات غير الحاليين الأقل موهبة رغم وصف ميسي لهم بأنها مجموعة مميزة وأنه سيبقى معهم حتى تحقيق الهدف. وتوسل الصحفي الأرجنتيني نيلسون مانولاك، ميسي البقاء وكتب: «واصل يا أستاذ، الزمن الجميل آت»، وكتب آرييل فيرناندو لوبيز: «أريد مواصلة مشاهدة سحرك، هناك أناس تتحدث بالسوء عنك، لأنهم فاشلين في حياتهم»، وكتب أرنالدو آرييل يابورا: «عندنا ميسي ليعلم هذا الجيل كي يتمكن من إعادة البهجة للأرجنتينيين».

من جهته، تقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى للكومنيبول (اتحاد أمريكا اللاتينية لكرة القدم) ضد الكادر التحكيمي في مباراة خروج «التانجو» أمام البرازيل، وورد في بيان الاتحاد: «الحكم قاد طاقمه لإلحاق الأذى بالفريق خصوصاً عندما لم يستخدم الفار في حادثتين محددتين»، في إشارة لركلتي جزاء عقب عرقلة أوتامندي وسيرجيو أجويرو، وأضاف البيان: «الحكم الإكوادوري لا يملك المواصفات الفنية لقيادة مباراة بهذا الحجم».

واهتمت الصحافة العالمية ببزوغ منافس جديد لميسي بعد كريستيانو رونالدو وهو الحارس البرازيلي أليسون لاعب ليفربول الإنجليزي الذي استطاع عبر 18 شهراً إخراج نجم برشلونة من 3 بطولات، كان أليسون لاعباً في روما الذي أقصى ميسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (3- صفر) في أبريل/‏ نيسان 2018 ثم انتقل لليفربول الصيف الماضي مقابل 67 مليون استرليني ولعب دوراً في الريمونتادا وإقصاء ميسي بنتيجة 4- صفر على الأنفيلد، ولا بد أن يشعر ميسي الآن بمزيد من الحنق على الحارس بعد إقصائه من كوبا أمريكا رغم مسارعة أليسون لمواساة نجم برشلونة بعد الصفارة.

أليسون يقرأ ميسي مثل كتاب مفتوح وخبير بتسديداته التي اهتزت شباكه منها مرتين، وهذه تاسع مباراة يحافظ بها أليسون على نظافة شباكه، والعد بدأ بميسي برشلونة في مايو/‏ أيار الماضي ثم وولفرهامبتون وتوتنهام بالدوري ونهائي أوروبا تبعها الفوز على هندوراس 7- صفر ثم شباك نظيفة في كوبا أمام بوليفيا وفنزويلا وبيرو وباراجواي والأرجنتين، ووصف دوني حارس ليفربول السابق، مواطنه بأفضل حارس في العالم وأضاف: «إنه الأفضل بلا شك، مندهش من سرعة تأقلمه في إنجلترا وشدة تحكمه بأعصابه وسيطرته».