رسميا الـ " كاف " يعلن إيقاف « ثيمبا زواني» لاعب جنوب إفريقيا قبل مواجهة مصر

رضا علي

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا بأسماء اللاعبين الذين سيتم إيقافهم في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

يأتي ذلك تماشيًا مع المادة 42.2 من اللائحة التي تنص على "الإنذارات التي يتم استقبالها خلال مباريات التصفيات لا يتم الأخذ بها في الحسبان بمباريات البطولة النهائية.

في نهاية المرحلة الأولى من البطولة النهائية (مرحلة المجموعات)، كل الإنذارات المستقبلة يتم إلغاؤها لبقية مباريات البطولة. إلا أنه وبالنسبة للاعب الذي يحصل على إنذارين فيتم إيقافه لمباراة واحدة".

الثلاثي الذي حصل على الإنذار الثاني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات وبالتالي يغيب عن الجولة المقبلة هم:

ماريو إيلايماهاريترا (مدغشقر)

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تيمبا زواني (جنوب أفريقيا)

ستيف مونييه (بنين)

ويعد زوانى واحدا من أهم اللاعبين فى تشكيل منتخب جنوب إفريقيا فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى التشكيل الأساسى وهو الأمر الذى يعد صفعة للجهاز الفنى لجنوب إفريقيا قبل مواجهة الفراعنة.