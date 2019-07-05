مدير تعاقدات الأهلي في الجزائر لإنهاء إجراءات ضم المالي آليو ديانج

عبد الحكيم أبو علم

كشفت تقارير إعلامية أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي متواجد بالجزائر حاليًا لإنهاء إجراءات ضم المالى آليو ديانج من المولودية. وقالت مصادر خاصة أن أمير توفيق حصل على توقيع اللاعب بالقاهرة وغادر الي الجزائر لإنهاء التفاوض بشكل نهائي . وينهي مسئولو القلعة الحمراء إجراءات استعارة رمضان صبحي حاليًا من هيدرسفيلد الإنجليزي .

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