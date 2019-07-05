شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: الشناوى أفضل حارس فى الكان.. وإصابة "جنش" سوء حظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سليمان مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر السابق أن محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة من أفضل الحراس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن بعد الحفاظ على شباكة نظيفة فى الثلاث مباريات التى خاضها المنتخب والظهور بشكل قوى فى مباراة أوغندا الأخيرة بمرحلة المجموعات.

وأوضح أحمد سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت أن إصابة محمود جنش حارس مرمى الفراعنة بقطع فى وتر إكليس قضاء و قدر و أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر ليس أي دور فى الإصابة التى لحقت بالحارس خلال أحد التدريبات و الحمل البدنى شئ طبيعى.

وأشار أحمد سليمان أن محمد الشناوى و محمد صلاح من العناصر الموثرة فى صعود منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر حاليا و الحصول على العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط.

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف.