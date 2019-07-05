شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد أمام الدنمارك فى بطولة السويد الدولية إستعدادا لمونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الجمعه، منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس نظيره الدنماركى فى ثالث أيام بطولة السويد الدولية الودية التى يشارك فيها المنتخب، فى إطار الاستعدادات للمشاركة فى كأس العالم بإسبانيا المقرر انطلاقه يوم 16 يوليو من الشهر الجاري.

خسر منتخب مصر لكرة اليد فى أولى لقاءاته أمام السويد بنتيجة 37 / 28 قبل أن يلتقى النرويج أمس الخميس ، ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد إلى بطولة ودية أخرى فى فرنسا تضم منتخبات البرتغال واليابان وصاحب الأرض عقب إنتهاء منافسات السويد.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى.