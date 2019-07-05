شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغرم صلاح محسن 200 ألف جنيه بعد مواجهة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم صلاح محسن مهاجم الفريق 200 الف جنيه، بعد أحداث مواجهة المتحدة الودية التى أقيمت أمس الأربعاء، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

واعترض صلاح محسن على استبعاده من مواجهة المتحدة الودية ليغادر اللاعب ملعب التتش قبل انطلاق المباراة وكان محمد هاني قد دخل هو الأخر فى مشادة مع الأوروجويانى مارتن لارساتى المدير الفنى للفريق الأحمر فى غرف خلع الملابس بعد انتهاء مباراة المتحدة بسبب الدفع به فى عدد دقائق قليل.

ومن المقرر أن يسافر صلاح محسن ومحمد هاني مع الأهلى لأسبانيا بعد غداً السبت لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام 7 ، 11، 15 من شهر يوليو الجاري.

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وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.