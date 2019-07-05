شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و جنوب أفريقيا غداً السبت فى دور الـ16 لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر "أول المجموعة الأولى" نظيره جنوب أفريقيا "ثالث المجموعة الرابعة " فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، فى التاسعة مساء غدًا السبت المقبل 6 يوليو، على استاد القاهرة الدولى.

وتنقل مباراة منتخب مصر و جنوب أفريقيا على قناة تايم سبورتس TIME SPORTS .

إنتهت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري ليكتمل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع العديد من المواجهات المثيرة فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية التى تنطلق مساء اليوم الجمعة ، حيث جاء جدول المباريات كالتالى..

الجمعة 5 يوليو

المغرب × بنين - السادسة مساء – ستاد السلام

أوغندا × السنغال – التاسعة مساء – ستاد القاهرة الدولى

السبت 6 يوليو

نيجيريا × الكاميرون - السادسة مساء – ستاد الإسكندرية

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مصر × جنوب أفريقيا - التاسعة مساء – ستاد القاهرة الدولى

الأحد 7 يوليو

مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - السادسة مساء – ستاد الإسكندرية

الجزائر × غينيا - التاسعة مساء – ستاد الدفاع الجوى

الاثنين 8 يوليو

مالى × كوت ديفوار - السادسة مساء – ستاد السويس الجديد

غانا × تونس - التاسعة مساء – ستاد الإسماعيلية

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و ١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.